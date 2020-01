Perde gasolio e sbanda, strada chiusa

ALESSANDRIA - Perde gasolio e il furgone sbanda. Il mezzo è finita contro il marciapiede, proprio accanto a un’auto in sosta. Non si registrano feriti. L’incidente è avvenuto poco fa.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso parte di viale Della Repubblica, direzione ponte Tiziano, per permettere le operazioni di recupero del mezzo e di pulizia della strada.