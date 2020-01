Buldo saluta la Fortitudo. Va all'Agropoli

Armando Buldo non è più un giocatore della Fortitudo Sandara. La società alessandrina e il centro classe '99 hanno trovato un accordo per risolvere il contratto.

"Non è stata una stagione fortunata per lui. Ben tre infortuni, due alla caviglia, lo hanno obbligato a saltare alcune gare e non gli hanno permesso di trovare la continuità. I rapporti sono ottimi: la società ha accettato di 'liberarlo' - spiega coach Claudio Vandoni - e Buldo si è già accordato con Agropoli, società di C Gold campana molto ambiziosa".

Alla Fortitudo il lungo, cresciuto nel vivaio di Borgomanero, era arrivato dopo una stagione a metà tra Giulianova e Domodossola, in B.

Molte richieste, anche da categorie superiori, per i giovani della formazione alessandrina che, però, non si muovono, "impegnati a conquistare la nostra 'coppa dei campioni': la salvezza".