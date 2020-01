Contro il Como la diretta su RaiSport

Cambia l'orario della gara Como - Alessandria, 9a giornata, turno infrasettimanale, programmato per il 26 febbraio. La partita, in calendario alle 20.45, è stata anticipata alle 18.30 per esigenze televisive, perché sarà trasmessa in diretta su RaiSport.

Mercato: Giuseppe Agostinone, assente all'allenamento di questa mattina, è ormai un giocatore del Lecco. Atteso a minuti l'annuncio: il difensore, che in questo campionato non rientrava nel progetto tecnico, ritroverà l'allenatore Gaetano D'Agostino.