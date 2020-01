Forza Nuova sceglie Casale per celebrare le vittime delle Foibe

CASALE - Mentre si attende comunicazione sulle celebrazioni che organizzerà il Comune di Casale in occasione del Giorno del Ricordo (solennità civile italiana del 10 febbraio per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»), si muove Forza Nuova. Lo farà in città.

La sezione piemontese e valdostana del partito politico di estrema destra ha scelto proprio Casale per ricordare l'eccidio delle Foibe. Il ritrovo è fissato alle ore 15 di sabato 8 febbraio alla lapide posta all'intersezione tra viale Giolitti e via Vittime delle Foibe. L'evento prevede la deposizione di una corona di fiori, quindi gli interventi dei dirigenti forzanovisti, infine un minuto di silenzio per tutti i martiri. Alla fine della cerimonia sarà presentato un nuovo consigliere comunale dell’alessandrino aderente a Forza Nuova.

«Come ogni anno noi non dimentichiamo i nostri fratelli italiani scomparsi nelle foibe, come di consueto cerchiamo di portare questo ricordo in ogni angolo del Piemonte e della Valle d'Aosta, è nostra intenzione sensibilizzare ogni cittadino su questo evento, non ci interessano i grandi palcoscenici delle grandi città ma vogliamo solo che il ricordo dei nostri fratelli arrivi in ogni angolo di queste regioni» dicono da Forza Nuova.