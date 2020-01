L'assessore De Luca risponde: «Da Zaffiro polemiche sterili»

CASALE - Dopo l'intervento di Johnny Zaffiro di Casale Bene Comune in merito al prossimo insediamento commerciale di Oltreponte, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Casale Vito de Luca risponde.

«A suo dire si dovrebbe variare la destinazione d’uso dell’area, ritornando, di fatto, allo stato precedente alle varianti commerciali e urbanistiche. Come dire: “Cancelliamo tutti gli atti amministrativi che le varianti comportavano”! Oppure “Togliamo ora, ciò che è stato concesso allora”! - esordisce l'assessore - Inoltre suggerisce, una volta cambiate le regole a gioco in corso, di trovare un accordo tra le parti. Ma di quali parti parla? Di Comune e privati? Chi dovrebbe pagare questi accordi, che immagino intenda essere economici? Dovremmo pagarli con i soldi pubblici, cioè di tutti i cittadini? Credo che in questo momento non abbiamo bisogno di polemiche sterili, ma di senso di responsabilità e di serietà».

De Luca conclude quindi la sua risposta con una domanda a Zaffiro: «Non sarebbe stato più utile e costruttivo, anziché invocare ora il principio a lui particolarmente caro del “contrordine compagni”, sollevare le sue critiche alle Amministrazioni che hanno avviato e approvato gli iter per individuare le aree commerciali? Detto tutto ciò, mi preme ribadire, una volta di più, che siamo pronti e disponibili in ogni momento, ogni giorno, a riflettere e confrontarci sulle mutate condizioni generali, ma tutto ciò deve avvenire all’interno dello stato di diritto».