Nuovi corsi alla Banca del tempo "l'idea"

OVADA - Riprenderanno con l’inizio di febbraio le attività della Banca del tempo “l’idea” di Ovada che, oltre alla conferma di alcune iniziative già svolte nel 2019, è al lavoro per ulteriori integrazioni al ricco programma. Dopo la sosta per le feste di fine anno, per ricominciare è previsto un doppio appuntamento – martedì prossimo, 4 e mercoledì 5 febbraio – con il corso (proposto in versione pomeridiana e serale) di lingua spagnola. In primavera, poi, torneranno le lezioni di “Inglese insieme”.

L'altra novità riguarda il Gruppo Informatica, che dedicherà una serie di incontri ad un migliore utilizzo dello smartphone e delle applicazioni inserite all’interno di ciascun apparecchio. Per questo la Banca del Tempo organizza, a partire dal prossimo 17 febbraio, una serie di incontri sul tema, nei quali alcuni soci con particolari competenze si rendono disponibili a condividerle con altri soci interessati all'argomento, tenendo conto delle priorità e delle esigenze di ciascuno, in modo da rendere questi incontri il più possibile aderenti alle necessità dei partecipanti. Nella stessa giornata torna anche Internet_ide@, nella sua versione base, di introduzione all'uso del computer per adulti, casalinghe, pensionati, per approfondire le conoscenze delle nuove tecnologie.