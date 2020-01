Ponti sotto controllo con... un binocolo da 250 euro

ALESSANDRIA - Uno strumento considerato «indispensabile per l’effettuazione della sorveglianza di ponti e viadotti di competenza provinciale», acquistato in tutta fretta con una spesa di 256 euro, Iva compresa. Si tratta di un binocolo 10x50, ora in dotazione della direzione Viabilità di palazzo Ghilini.

«A dire la verità, un drone sarebbe stato più adeguato allo scopo - spiega il dirigente Paolo Platania - ma sarebbe costato troppo. E, soprattutto, avrebbe richiesto la frequentazione di un corso specifico, per conseguire il ‘patentino’». La Provincia è quindi ricorsa ad un più tradizionale binocolo, che sarà utilizzato per monitorare ponti, viadotti e stato delle frane.