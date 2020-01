"Senza stipendio da mesi. Che ne sarà di noi?"

ALESSANDRIA - Sono 180 i lavoratori della Cooperativa Sanguglielmo di Tortona, passati alla Secureway a novembre con cessione del ramo, senza stipendio da oltre 130 giorni. Senza dimenticare i 15 amministrativi della Orion, una delle società collegate a una realtà che, fino all’autunno apparentemente senza problemi, si è occupata ogni giorno del ripristino e del posizionamento della segnaletica per delimitare i cantieri lungo le tratte autostradali A6, A7, A12, A10, A26, A4 e A21.



Evidentemente, la situazione non era così rosea. Anche se nessun dipendente sospettava nulla. «È ciò che fa più male - conferma uno di loro, che ha accettato di raccontare la propria storia - Io sono (ero?) un impiegato della Orion Professional».

Quando sono precipitate le cose? «A dicembre: nei primi giorni la protesta ad Alessandria poi, il giorno 20, quando sarebbe dovuto arrivare lo stipendio del mese precedente, via mail ci è stato comunicato che non ci sarebbe stata la liquidità necessaria, ma che la proprietà si sarebbe adoperata per trovare una soluzione».