Occupano un alloggio e rubano energia elettrica

SERRAVALLE SCRIVIA - Hanno occupato abusivamente un appartamento nel centro storico di Serravalle Scrivia e si sono approvvigionati di energia elettrica allacciandosi all’utenza del condominio.

I responsabili dei reati sono tre cittadini albanesi in età compresa tra i 22 e i 24 anni, tutti senza fissa dimora, arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Serravalle Scrivia per furto continuato di energia elettrica.



Durante un controllo all’interno di un alloggio, i militari hanno notato che la scatola di derivazione dell’impianto elettrico condominiale era stata manomessa.



Il locale che i giovani avevano occupato è di proprietà di una persona residente a Genova. I tre sono stati arrestati e ospitati nelle camere di sicurezza della caserma carabinieri di Novi Ligure, in attesa del processo di convalida dell’arresto. Devono rispondere di furto di energia elettrica e del reato di invasione di edificio.