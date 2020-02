Ufficio Verbali e Contravvenzioni: nuovi orari

ALESSANDRIA – Da lunedì 3 febbraio l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Verbali e Contravvenzioni sarà il martedì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L’Ufficio è situato presso il Comando della Polizia Municipale in via Lanza 29 e cura l’istruttoria relativa al procedimento amministrativo delle sanzioni e la ricezione dei pagamenti. Per il pagamento, occorre presentarsi all’Ufficio muniti del verbale di accertamento/contestazione. I pagamenti in misura ridotta vanno effettuati entro 60 giorni dalla contestazione/notifica, i preavvisi di violazione relativi alla sosta entro 5 giorni dalla data di accertamento.

Per quanto riguarda le forme di agevolazione previste per i pagamenti delle sanzioni, la rateizzazione del pagamento è possibile per le violazioni nelle materie di competenza del sindaco quale autorità amministrativa. È inoltre possibile richiedere la rateazione dei verbali di importo singolo superiore ai 200 euro, entro 30 giorni dalla notifica, se ricorrono particolari condizioni di reddito (inferiore ai 10.628,16 Euro/annui). Occorre rivolgersi all'Ufficio Contravvenzioni. È possibile effettuare il pagamento dei verbali di accertamento di violazioni di competenza della Polizia Municipale in contanti o con Bancomat presso la cassa dell’Ufficio Contravvenzioni.

È anche possibile effettuare il pagamento dei soli verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada notificati mediante bonifico bancario, intestato a Comune di Alessandria - Iban IT63R0760110400000066864117 specificando obbligatoriamente nella causale di versamento i seguenti dati: N. registro verbali, N. verbale e targa veicolo. Il pagamento dei bollettini di C/C postale è possibile anche presso le tabaccherie aderenti alla Federazione Italiana Tabaccai convenzionate con Banca Itb.

Per informazioni:

Telefono: 0131 515607 - 0131 515608 - Fax: 0131 515635 - Numero Verde: 800 619694

E-Mail: ufficio.contravvenzioni@comune.alessandria.it

www.comune.alessandria.it/servizi/polizia-urbana-e-sicurezza/polizia-municipale/guida-ai-versamenti-dei-verbali-della-polizia-municipale