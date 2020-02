Grigi, che brutti. Pari e nessun tiro con la Pianese

ALESSANDRIA - Finisce a reti bianche (0-0) la seconda sfida casalinga consecutiva dell’Alessandria: con mister Gregucci per la prima volta in panchina, i grigi si rendono protagonisti di una prova abulica e senza nerbo, mai pericolosi (in pratica, l’estremo Vitali è rimasto inoperoso per tutti i 95 minuti di gioco) a fronte di una Pianese che, con ordine, è perciò riuscita a portare a casa un punto meritato e importante per la sua corsa salvezza. Per Gregucci, al contrario, tanto lavoro da fare per restituire gioco e voglia a un gruppo che sembra aver (immotivatamente) staccato la spina già a febbraio.

Il primo brivido è di marca ospite, al 17’: gran botta di Rinaldini da Fuori, Valentini in volo smanaccia in angolo. Per un’occasione (?) dei grigi bisogna invece aspettare il minuto 32, quando Casarini su punizione dal lato corto di sinistra dell’area costringe la difesa della Pianese in angolo. Queste, nei primi quarantacinque minuti, le uniche due azioni degne di nota.

Nel secondo tempo, al 54’ è ancora la Pianese a rendersi pericolosa con Manicone, che approfitta di una disattenzione di Dossena e mette in mezzo per Regoli, anticipato in scivolata da Sciacca. Al 59’, invece, è Latte Lath, ben servito da Figoli, a calciare alto da posizione centrale.

Al 65’, da segnalare il coro della Nord: “Vogliamo un tiro in porta”... Che arriva, ma ancora firmato dall’undici avversario, con un colpo di testa di Latte Lath al 68’ che costringe Valentini in corner.

Al minuto 81 ecco (finalmente) il primo tiro dell’Alessandria verso la porta: dai venticinque metri, smorzato e centrale, è di Cleur, facile preda di Vitali. Tre giri di lancette più tardi, Latte Lath va via a Sciacca sulla destra, dal fondo mette al limite per Pedrelli, il cui tiro però finisce alto. Finisce, dopo cinque minuti di recupero, senza ulteriori emozioni. E il poco pubblico del Moccagatta che esce scuotendo la testa e contestando.

ALESSANDRIA - PIANESE 0-0

ALESSANDRIA (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza (73’ Prestia), Sciacca; Gilli (46’ Cleur), Casarini (65’ Castellano), Suljic, Di Quinzio (56’ Gazzi), Celia; Arrighini (73’ Martignago), Eusepi. A disp.: Crisanto, Chiarello, Sartore, Gerace, Gjura, M’Hamsi, Gonnelli. All.: Gregucci

PIANESE (4-3-1-2): Vitali; Gagliardi, Cason, Dierna, El Kaouakibi; Catanese, Figoli, Regoli; Benedetti (59’ Pedrelli); Manicone (59’ Latte Lath), Rinaldini (89’ Montaperto). A disp.: Fontana, Seminara, Vavassori, Benedetti, Sarini, Polvani. All.: Masi

ARBITRO: Luciani di Roma 1 (guardalinee D’Apice e Somma di Castellammare di Stabia)

NOTE: giornata fredda e nebbiosa; terreno in discrete condizioni; spettatori 1.300 circa (321 paganti e 983 abbonati); calci d’angolo per l’Alessandria; ammoniti Eusepi dell’Alessandria e Rinaldini e Regoli della Pianese; recupero 0’pt + 5’st