Casale: tafferugli dopo la partita, agente ferito da un sasso

CASALE - Tafferugli al termine della sfida di Serie D tra Casale e Borgosesia disputatasi oggi al Natal Palli (e trasmessa anche in diretta tv su Sportitalia).

Per cause ancora da appurare, dopo la gara, terminata 1-1, fuori dallo stadio sono venuti a contatto due gruppi di supporter delle opposte squadre. Per sedare il parapiglia tra sostenitori è intervenuta la Polizia e, durante la mischia, pare che un sasso scagliato da un tifoso della squadra ospite abbia colpito alla testa un agente, ferendolo lievemente (medicato in pronto soccorso, non è in gravi condizioni).

In questi minuti un gruppo di ultras del Borgosesia è in commissariato a Casale per le procedure di identificazione. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto ed attribuire le responsabilità del ferimento dell'agente.