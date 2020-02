Forza Nuova a Casale per le Foibe? Il Pd chiede al sindaco di prendere posizione

CASALE - La notizia è sulla bocca di molti da venerdì scorso: sabato prossimo, 8 febbraio, Forza Nuova Piemonte e Valle d'Aosta ha annunciato un evento a Casale per celebrare le vittime delle Foibe.

Sull'argomento interviene Il Pd Casalese con una nota diramata da poco.

«Abbiamo appreso che sabato 8 febbraio Forza Nuova avrebbe deciso di organizzare un appuntamento di livello sovraregionale, con il coinvolgimento dei propri simpatizzanti di Piemonte e Valle d'Aosta proprio qui a Casale Monferrato. La nostra città, che ha pagato un prezzo altissimo a causa della barbarie fascista, con arresti, deportazioni, uccisioni, come quelle dei componenti della Banda Tom, recentemente commemorati. Una città antifascista e che non merita di diventare palcoscenico di un appuntamento di una formazione nostalgica di estrema destra» spiegano i Dem.

L’evento, inoltre, sarebbe in collegamento con il “Giorno del Ricordo” e la commemorazione delle vittime delle foibe che nulla c'entrano con la politica d'odio e le posizione estremiste e neofascista di Forza Nuova. È gravissimo quindi che si ipotizzi l'occupazione di una piazza, in una giornata di comune e condiviso ricordo di un dramma che colpì molte persone, da parte di chi continua a fomentare rancore e intolleranza. Chiediamo quindi una risposta chiara e ferma da parte delle istituzioni nei confronti di chi, in modo esplicito e manifesto, si chiama fuori dalle regole democratiche e dal riconoscimento dei valori costituzionali e dell'antifascismo» proseguono dal Pd.

Si chiede quindi un intervento di Palazzo San Giorgio: «Chiediamo, nello specifico, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale un incontro per capire quale posizione intendano assumere di fronte a questa chiara provocazione e chiediamo anche al Sindaco di riferire in Consiglio Comunale mediante atti amministrativi. Saremo al fianco di tutte le forze democratiche e all’Anpi in questa battaglia a difesa dei valori fondanti della nostra Repubblica. Allo stesso modo, come sempre accade, parteciperemo invece alle iniziative istituzionali dedicate al Giorno del Ricordo e invitiamo la cittadinanza a essere presente. Non macchiamo questa data con le parole e i gesti di queste forze di estrema destra che, sinceramente, fatichiamo a capire per quale motivo non siano ancora state sciolte, in ossequio a quanto previsto dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana».