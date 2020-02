Negrini Acqui, il poker è servito

CHIVASSO - In Coppa Piemonte Negrini La Bollente non ha rivali. Il primo atto del duello con Artivolley è a favore della squadra termale: un monologo per i ragazzi di Bob Astori nella finalissima a Chivasso, 25/19, 25/14, 25/22, un trionfo che lancia, nel miglioe dei modi, la lunga volata playoff, in campionato, nel girone di ritorno della serie C maschile.

"Risultato mai in discussione - sottolinea il ds Stefano Negrini - Fin dai primi scambi si è capito quale fra le due squadre voleva vincere la coppa. Complimenti a tutti: prestazione perfetta, aggressivi e lucidi fin dal primo scambio".

Astori ha tenuto in campo sempre lo stesso sestetto: Corrozzatto in palleggio, Demichelis opposto, Di Miele e Cravera bande, Boido e Perassolo centrali, Dispenza libero. Solo nella seconda metà del terzo parziale spazio anche a Scarrone (per Cravera). In panchina anche il vice, Ceriotti, e il dirigente Limberti.

"Adesso testa al campionato, con una carica in più. Questa Coppa ci aiuterà moltissimo".

Nel femminile, invece, si ferma in semifinale la corsa di Euromac Mix Evo, che perde così l'imbattibilità stagionale: 3/1 per Ricotto Volley Villafranca, alle alessandrine solo il primo set, 25/23, poi rimonta e successo delle avversarie, 25/16 25/23, 25/21. In finale è Rivarolo a spuntarla, 3/0 su Villafranca.