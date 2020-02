Valeria Straneo argento in Spagna

PUERTO DE SAGUNTO - Il tempo è eccellente, le condizioni fisiche anche. A impreziosire la partecipazione alla mezza maratona a Puerto de Sagunto, per Valeria Straneo, c'è il secondo posto, in 1h12'14'', a soli 14 secondi dalla vincitrice, l'etiope Likina Amebaw Ayel.

La campionessa alessandrina conclude così due settimane molto intense di lavoro a Valencia, dove a dicembre aveva corso la maratona, completata in 2h30'44''. Aiutata anche dalle condizioni climatiche, Valeria ha potuto sviluppare il programma di avvicinamento ad un'altra maratona, in primavera, alla ricerca del tempo per Tokyo 2020.

Sui 21,097 chilometri nell'ultimo anno Straneo ha fatto meglio, soltanto, alla mezza di Crema, il 10 novembre, corsa in 1h11'42''.