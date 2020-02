Volontari in oncologia, grazie a Iris parte un nuovo corso

NOVI LIGURE — Partirà il 4 febbraio il decimo corso per volontari e autisti volontari organizzato dall’associazione Iris – Insieme ritroviamo il senso. Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo presso i locali della Casa del Giovane in via Gagliuffi a Novi Ligure e si articola in nove incontri con cadenza settimanale da martedì 4 febbraio al 31 marzo.

L’associazione Iris offre servizi gratuiti a favore di pazienti oncologici e in cure palliative e delle loro famiglie. I servizi forniti sono: presenza e ascolto nel Day Hospital Oncologico di Novi e presso il domicilio, trasporti per terapie, visite ed esami presso i presidi ospedalieri della zona, distribuzione di presidi sanitari. «Per chi volesse unirsi alla grande squadra dei volontari dell’associazione, l’appuntamento è martedì 4 febbraio alle 21.00», dicono da Iris. Info 345 6307483.