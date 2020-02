Aism, per i malati ora c'è anche la terapia occupazionale

NOVI LIGURE — Riprendono a Novi Ligure gli appuntamenti con l’Aism, l’associazione per la lotta alla sclerosi multipla. Si parte allo spazio giovani presso la ex caserma Giorgi di via Versi con “Allena la mente”, percorso di stimolazione cognitiva coordinato dalla psicologa Alessandra Daniele (al giovedì dalle 15.00 alle 16.30), nei giorni 13 e 20 febbraio, 19 e 26 marzo, 2, 9 e 16 aprile, 7 e 14 maggio.

Gli incontri di Afa (attività fisica adattata) tenuti da Andrea Pilotti si svolgeranno al palazzetto dello sport di viale Pinan Cichero al mercoledì con due gruppi (dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30) nei giorni 19 e 27 febbraio, 18 e 25 marzo, 1, 8, 15, 22 e 29 aprile, 6, 13, 20 e 27 aprile.

Per far conoscere alle persone affette da sclerosi multiple le diverse attività disponibili presso il servizio sanitario, l’Aism ha organizzato alcuni incontri (sempre al giovedì dalle 15.00 alle 17.00 presso lo spazio giovani della ex caserma): 27 febbraio, fisioterapia del pavimento pelvico; 23 aprile, logopedista; 30 aprile, nutrizionista; 21 maggio, terapista occupazionale; 28 maggio, consulenza sessuale.

Grazie al contributo della Fondazione Social, quest’anno è stata inserita la terapia occupazionale. Questa attività è molto importante per la riabilitazione ed è volta a migliorare le capacità di ciascuno a essere autosufficiente. Saranno effettuati esercizi con l’ausilio di piccoli strumenti. È un’attività utile e divertente nello stesso tempo.

Info 0131 232669, 333 3013460 o 335 210208.