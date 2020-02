Camion perde il carico in tangenziale a Casale

CASALE - Problemi all'imbocco della tangenziale di Casale; risulta inagibile il tratto in corrispondenza della rotatoria di fronte all'aeroporto (Sp 31). Per raggiungere la zona industriale e il casello di Casale Sud è necessario percorrere il primo tratto di corso Valentino, quindi svoltare a destra in via Verdi e imboccare la tangenziale da regione San Bernardino.

La causa del disagio è da ricondursi alla perdita di un carico di mattoni da un autoarticolato in transito. Al momento sul posto è in azione la Polizia Locale e si attende la rimozione dei detriti.