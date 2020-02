Incidente a San Germano. Lunghe code

SAN GERMANO - Lunghe code questa mattina a San Germano. All'incrocio tra la Sp31 e la Sp50 (al bivio per Roncaglia), in uscita dal paese in direzione Alessandria, un sinistro stradale prima delle 8 ha coinvolto almeno un'auto e un mezzo pesante. I nostri lettori ci segnalano fino a 40' di attesa in entrambe le direzioni. L'impatto è stato probabilmente causato dalla scarsa visibilità.