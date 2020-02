Ovada - Novi: prende forma il nuovo ponte

CAPRIATA D'ORBA - Sembra più vicina la riapertura della Provinciale 155 "Ovada - Novi". Nella giornata di ieri, in località Pratalborato nel comune di Capriata d'Orba, è partita la posa del ponte sostitutivo a quello crollato lo scorso 21 ottobre per la furia del rio Albedosa. A controllare le operazioni, oltre ai tecnici specializzati, il presidente della Provincia Gianfranco Baldi, il sindaco di Capriata Maria Cristina Dameri per un vertice che si è tenuto in prossimità del punto in cui la strada è tagliata. "La struttura - ha spiegato il direttore dei lavori, l'ingegner Massimo Robiola - è lunga 21 metri, larga 7. Al termine dei lavori non ci saranno limiti di peso. Contiamo di finire in una ventina di giorni".

