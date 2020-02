Un team tedesco per il casalese Paolo Longhi

CASALE - Un nuovo team per il driver casalese Paolo Longhi, che dopo aver salutato il Rainbow Team è stato ufficializzato dal team tedesco Rowe Power Boat Formula 2. Longhi nella prossima stagione affiancherà il pluridecorato pilota tedesco Stefan Hagin.

«I sogni si avverano...Sarò alla guida per il Team nel Campionato Italiano, Tedesco, Europeo e in alcune gare del Campionato del Mondo 2020 e 2021. Sarò eternamente grato al Team per l’opportunità che mi ha dato, correrò con Licenza Italiana grazie all’Associazione Motonautica di S. Nazzaro (Pc). Per continuare questa avventura dopo aver vinto il Campionato Italiano di Formula 2 nel 2019 il mio desiderio era di lavorare con veri professionisti del settore».