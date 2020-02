Amici del Po: la data del "Galleggia" e il viaggio al Delta

CASALE - Un 2019 di grandi eventi e iniziative alle spalle, un 2020 che è appena iniziato ma che si prospetta altrettanto, se non ancora più coinvolgente e accattivante per gli Amici del Po di Casale, l’associazione senza fini di lucro che si occupa dello sviluppo, del mantenimento e della conservazione della cultura, del paesaggio e delle tradizioni fluviali casalesi.

Tra molte conferme e alcune novità, i marinai d’acqua dolce hanno predisposto il calendario degli appuntamenti dell’anno. C’è molto ma non c’è tutto, perché l’attività dell’associazione è molto più ampia e prevede parecchie altre iniziative tra eventi a sfondo benefico e le collaborazioni con altri enti…

Una delle date più attese è certamente quella della sesta edizione di Galleggia non Galleggia, il carnevale acquatico del Monferrato: sarà domenica 12 luglio. Le notizie ovviamente non finiscono qui. Quest’anno gli Amici del Po riproporranno l’apprezzato pic nic al fiume il 10 maggio, torneranno al Delta, arrivando fino al Mare Adriatico dopo un epico viaggio di 4 giorni durante il ponte del 2 giugno… e c’è anche un piccolo contest fotografico!

Amici del Po: il Calendario 2020

In caso di maltempo ogni evento si svolgerà la domenica successiva. Gli aggiornamenti saranno pubblicati tempestivamente sul sito internet www.amicidelpocasale.it e sulla pagina Facebook dell’associazione. Per quanto riguarda la discesa al Delta del Po e quella a remi a Pavia, sarà necessario valutare la presenza di acqua sufficiente per garantire la navigazione. Informazioni: presidente Massimo Sarzano 349 8393726, info@amicidelpocasale.it e (per i giornalisti) ufficiostampa@amicidelpocasale.it.

Tutti gli eventi in elenco si svolgono all’imbarcadero di viale Lungo Po Gramsci a Casale o con partenza da Casale.

Domenica 10 maggio - Festa sul Po, pic-nic al fiume

All’imbarcadero gite in barcè e intrattenimenti per grandi e bambini sulla terra ferma. Si ripropone la lunga tavolata di 100 metri dove tutti potranno sedersi per mangiare in compagnia. Un pic-nic, una festa, un pranzo come quelli di una volta.

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno - Discesa al Delta del Po

Una grande avventura, da Casale fino all’Adriatico a bordo dei tradizionali barcè da fiume. Circa 500 chilometri immersi nella natura: un viaggio a motore che si potrà raccontare per anni, alla scoperta delle tradizioni, dei costumi e delle usanze del Po. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Sarà anche possibile partecipare con la propria barca.

Sabato 20 e domenica 21 giugno – Discesa a remi da Casale a Pavia

Si può partecipare su uno dei barcè degli Amici del Po ma anche, se si vuole, con la propria canoa, in kayak, in gommone. Pernottamento in tenda. Ritorno in bus domenica sera. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 12 luglio – Galleggia non Galleggia (sesta edizione)

L’evento dell’estate. Da soli o con gli amici, i partecipanti al mattino potranno costruirsi una barca utilizzando cartone e scotch da imballaggi forniti dagli Amici del Po. Nel pomeriggio inizieranno le discese cronometrate sulle acque del Grande Fiume. Iscrizione obbligatoria sul sito www.amicidelpocasale.it da inizio giugno.

Domenica 20 settembre - Gara dei Barcè (ottava edizione)

Competizione cronometrata dove esperti e neofiti possono sfidarsi con le tipiche imbarcazioni fluviali con i tradizionali remi a punta messe a disposizione dagli organizzatori. Un’autentica gimkana tra le boe per singoli e coppie.

Sabato 12 dicembre -Fiaccolata sul Po

All’imbarcadero si festeggerà il Natale alla maniera degli Amici del Po in riva al fiume, panettone, vin brulè e cioccolata calda per tutti. L’evento è organizzato in collaborazione con tante altre associazioni di volontariato del territorio.

Contest fotografico

Entro il 31 ottobre ogni socio potrà inviare un massimo di tre fotografie (da 1 a 5 mb) relative al fiume e all’attività degli Amici del Po. Le migliori saranno scelte per il calendario 2021. Tutte le immagini saranno stampate e utilizzate per un’esposizione e l’attività di comunicazione futura dell’associazione. Le foto vanno inviate a presidente@amicidelpocasale.it.