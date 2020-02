Cuspo Basket ingrana la sesta 

SPORT - Non finisce di stupire il Cuspo Basket. Il quintetto di coach Panati vince ancora e mantiene la vetta della classifica del Girone Giallo del campionato di Promozione. La squadra nella terza giornata di ritorno è riuscito ad imporsi 65-62 su Acaja Basketball Fossano, rimanendo così l’unica squadra in vetta al raggruppamento dopo la sconfitta di Sba Asti in casa della Cr Saluzzo.

Tornando alla partita, il quintetto degli Aironi si è aggiudicato un match estenuante con percentuali di tiro molto basse. "Questa vittoria ci permette di andare in vetta alla classifica in solitaria posizione – ha affermato nel post partita il dirigente responsabile, Gabriele Longhini - Oltre che per le statistiche, la partita di stasera ci porta la sesta vittoria consecutiva e un incremento di fiducia”.

Cuspo Basket è stata brava a non mollare dopo un primo quarto in cui con la testa erano rimasti ad Alessandria e soprattutto quando sul +4 gli Aironi hanno commesso un fallo antisportivo con espulsione. Il nuovo innesto Marchino ha risposto positivamente quando è stato chiamato in causa. La classifica cortissima non permette distrazioni". Prossimo impegno venerdì 7 febbraio ad Alessandria contro Langheting Alba alle 21.



Cuspo Basket: Luccisano NE, Marchino 7, Trombini L., Caracci, Montano 13, Crozzolin 2, Riccino 10, Campi 14, Meardi 9, Botti 8, Caruzzo NE, Mazzoglio 2. All.re Panati



Cuspo Rugby

Raggruppamento Alessandria. Bella giornata di sport e amicizia sul campo dei 'ferrovieri' per il raggruppamento a cui le squadre della Rugby Academy hanno partecipato con entusiasmo. Gli under 8 hanno tirato fuori la grinta nonostante le battute d'arresto. Hanno lottato fino alla fine. Una partita vinta anche per l'under 10 che si è presentata in campo con tanta voglia di giocare. Visibili i miglioramenti.

Under 12. Buona prova ad Acqui sotto il punto di vista individuale dell'avanzamento offensivo. Si lavora per colmare il gap d’esperienza.

Black Herons Under 16. Sul campo dell'Ivrea Rugby sono usciti sconfitti per 58-7. Un vero peccato, dal momento che la partita era iniziata bene: dopo solo un minuto gli Aironi Neri erano passati in vantaggio. Ma le altre occasioni non sono andate a segno. "Ci è mancata la cattiveria", è il commento dagli spogliatoi.