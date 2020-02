“Delitto al Conservatorio”: Franco Pulcini presenta il nuovo romanzo

ALESSANDRIA - Martedì 4 febbraio alle 17 nella Sala Abbà Cornaglia del Conservatorio Vivaldi in via Parma, si terrà la presentazione del romanzo di Franco Pulcini, Delitto al Conservatorio. Il professor Giovanni Guanti dialogherà con l'autore. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. Dopo Delitto alla Scala, torna il commissario Abdul Calìcon una nuova indagine in un altro tempio della musica, firmato dal direttore editoriale del teatro d’opera più famoso del mondo.

Un celebre maestro di pianoforte, specializzato in bambini prodigio, viene trovato morto nel suo studio; esecutore materiale, un black mamba. Stanno per cominciare le eliminatorie della Piano World Cup – Prodigy Child al Conservatorio di Milano, e il commissario Calì interroga sponsor, aspiranti giurati e genitori ambiziosi giunti da tutto il mondo per esibire i loro piccoli geni. Conquista a colpi di gelato Ming-li, la simpatica pianista bambina favorita al concorso, scherza con Marisol, la colf peruviana a cui il grande maestro ucciso affidava la sua casa e il suo denaro, e tiene a bada la seducente maestra Stragiotti, abituata a farsi strada con doti diverse da quelle strettamente musicali. Pur sullo sfondo di musiche grandiose, Calì osserva un intrico di meschinità molto terrene, e nel dubbio applica entrambe le regole d’oro: “Cherchez la femme” e “Segui il denaro”.

Musicologo di fama internazionale, Pulcini ha insegnato per quarant’anni storia della musica al Conservatorio di Milano ed è direttore editoriale della Scala, dove si occupa di tutte le pubblicazioni, dei programmi di sala, ed è noto e amato anche per

le appassionanti conferenze di presentazione delle opere in programma. Come divulgatore ha collaborato con la Rai, Sky Classica e le principali riviste italiane.