Il Consorzio mette l'Ovada in vetrina a Milano

OVADA - L'associazione qualche giorno fa ha definito la bottiglia istituzionale per il 2020. Ma guarda a Milano il Consorzio dell'Ovada docg. Saranno però le singole aziende le protagoniste dell'iniziativa in programma a Milano lunedì prossimo. Due degustazioni guidate, organizzate con la sezione Ais del capoluogo lombardo. A prendere per mano i partecipanti, nei locali del Westin Palace, il degustatore Andrea Dani. «Ci saranno i vini di 27 aziende – racconta Italo Danielli, presidente del Consorzio – In un primo momento presenteremo vini compresi tra il 1994 e il 2011. Successivamente ci concentreremo su quattro etichette del 2017. L'obiettivo è mostrare il Dolcetto nelle diverse sfaccettature. Daremo una bella immagine di un territorio in movimento».