L’azienda chiamata a Roma per la bicamerale

SPINETTA MARENGO - «Gli ingegneri non sono bravi a comunicare». Stefano Bigini, ex direttore della Solvay di Spinetta Marengo per un decennio, risponde così - a tratti un po’ seccato - alla Commissione d’inchiesta bicamerale sul ciclo dei rifiuti, voluta per capire quanto le produzioni del polo chimico alessandrino siano ancora inquinanti. Venerdì 7 un incontro pubblico.