Sabato in risposta a Forza Nuova la contro-manifestazione dell'Anpi

CASALE - Sarà in piazza Martiri della Libertà, sabato 8 febbraio alle 15 la manifestazione indetta dall'Anpi per protestare con la contemporanea cerimonia organizzata da Forza Nuova al monumento delle vittime delle Foibe in viale Giolitti.

«Una manifestazione pacifica, democratica e antifascista - dicono dall'Anpi - Chiamiamo a raccolta tutte le donne e gli uomini, tutte le forze politiche, civiche, sindacali e sociali del territorio che si riconoscono nei valori sanciti nella Costituzione Repubblicana, a opporsi democraticamente all’accreditamento di ogni formazione inequivocabilmente fascista. La lealtà alla Costituzione della Repubblica Italiana, la Costituzione del nostro Stato, porta con sé il rifiuto della violenza, del razzismo, dell'antisemitismo, del negazionismo della Shoah, della dichiarata discendenza ideale dal nazifascismo. Non possiamo dichiararci neutrali ed equidistanti. Alla manifestazione sono ammesse bandiere e striscioni».