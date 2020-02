Sono di S. Maria del Tempio Gipin e Catlinin

CASALE - Con la presentazione delle maschere ufficiali Gipin e Catlinin, impersonati dai fidanzati di Santa Maria del Tempio Massimiliano Boccali ed Elena Bazzana (si sposeranno a giugno), entra ufficialmente nel vivo il conto alla rovescia per il carnevale di Casale 2020.

Un'iniziativa che il Comune ha voluto reintrodurre con una sfilata a piedi per le vie del centro (sabato 22 febbraio) che prevede anche un contest per tre categorie di partecipanti: singolo, gruppo e carro di cartone.

La novità principale è proprio quest'ultima «Ispirata al carnevale dell'acqua degli Amici del Po, Galleggia non Galleggia» ha spiegato il sindaco Federico Riboldi.

«Carnevale è la festa dei bambini, per questo abbiamo coinvolto scuole e associazioni sportive» ha proseguito il suo vice e assessore alle manifestazioni Emanuele Capra.

Partecipare alla sfilata sarà gratuito ma, per provare a vincere alcuni dei premi in palio, è necessario iscriversi sul sito del Comune al link .

Il ritrovo è fissato alle 14.30 di sabato 22 febbraio al Mercato Pavia. Ci si potrà preparare e (per chi vorrà) allestire un carro di cartone (tutto il materiale dovrà essere portato da casa) che dovrà essere trasportato a mano per via Saffi, via Roma fino al gran finale di piazza Mazzini. Apriranno la sfilata (inizio alle 16) i due fidanzati di Santa Maria.