Domenica a Casale visita guidata dedicata a Bistolfi

CASALE - Al Museo Civico domenica 9 febbraio alle ore 17 è in programma una visita guidata tematica in Gipsoteca dal titolo Leonardo Bistolfi e le arti del suo tempo. Il percorso, guidato da Lia Carrer, ripercorrerà l’attività artistica dello scultore casalese che ebbe fama internazionale e metterà in relazione alcune opere della ricca gipsoteca legate a figure storiche del mondo culturale italiano di fine Ottocento e inizio Novecento. Si scoprirà, quindi, come Bistolfi fosse amico ed estimatore di attori, poeti, commediografi, musicisti, artisti, del calibro di D'Annunzio, Carducci, Toscanini, Praga, e come tutto ciò abbia ulteriormente arricchito il suo bagaglio culturale, in uno scambio reciproco di idee ed esperienze.

Il percorso si snoderà dalla prima sala, con le opere Gli amanti e La Bellezza liberata dalla materia, passando poi all’imponente Monumento a Giosuè Carducci e al Crocifisso Brayda nella seconda sala, fino ad arrivare al potente ritratto dello scultore casalese opera di Ivan Mestrovič e alla Moneta da Venti Centesimi della quinta sala.

Biglietti: ridotto per tutti, euro 2,50; gratuito per titolari Abbonamento Musei Piemonte; non è necessaria la prenotazione.