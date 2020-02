Giorno del Ricordo, una mostra al Castello

CASALE - In occasione della giornata commemorativa del 10 febbraio (Giorno del Ricordo), l'Associazione Piemontestoria propone una mostra tematica a riguardo: “Le guerre mondiali e il destino dei popoli – La tragedia delle Foibe e l'Esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati”. L'esposizione presenta una serie di quadri che, in maniera cronologica, attraverso fotografie d’archivio e documenti d’epoca, illustra gli eventi di carattere storico e geopolitico avvenuti nei territori in oggetto.

Vetrine espositive e bacheche contengono invece oggetti e cimeli originali appartenuti agli esuli e provenienti da collezioni private. Manifesti politici e amministrativi originali, debitamente incorniciati, forniscono un quadro della situazione e della gravità dei momenti vissuti dalle popolazioni dei confini orientali d’Italia.

La mostra del 10 febbraio è posta sotto il patrocinio dell’Anvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) che guida, supervisiona e consente l’orientamento e i messaggi che l’evento commemorativo, in ambito istituzionale, intende rappresentare. Aperta a tutti i cittadini, ha particolare valenza didattica per le scolaresche. La mostra infatti non è un'esposizione statica ma un vero e proprio percorso storico che verrà illustrato ai visitatori e agli alunni delle scuole casalesi dagli organizzatori.

Il "Centro studi e ricerche storiche PiemonteStoria" è un'associazione di ricercatori e amanti della storia. I nostri principali settori di interesse sono la storia contemporanea, soprattutto quella dell'Ottocento e del Novecento.

I curatori della mostra sono i ricercatori storici Federico Cavallero di Torino e Emanuele Ugazio di Casale Monferrato.

L'inaugurazione avrà luogo venerdì 7 febbraio alle ore 18 al Castello. La mostra si visita fino al 16 febbraio il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Durante la settimana aperture straordinarie per le scuole del territorio.