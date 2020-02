Investita sulle strisce, l’auto fugge: si cercano testimoni

ALESSANDRIA - Caccia al pirata della strada che ieri (4 febbraio), martedì, nel tardo pomeriggio (verso le 18.30) ha investito una ragazza che attraversava la strada a piedi ed è fuggito.

Se qualcuno avesse visto l’incidente e ricordasse particolari dell’auto può recarsi al Comando della Polizia Municipale di via Lanza ad Alessandria per aiutare a ricostruire l’accaduto e individuare la persona che dopo aver provocato lo schianto se ne è andata senza prestare soccorso.

L’impatto si è verificato all’altezza dell’incrocio tra spalto Borgoglio e corso Felice Cavallotti.

La ragazza, 27 anni, stava attraversando sulle strisce quando è stata investita da un’auto sportiva di colore scuro che è poi fuggita in direzione di corso Crimea. La giovane è stata soccorsa e portata in ospedale: guarirà in dieci giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per identificare l’automobilista. Eventuali testimoni possono dunque rivolgersi al Comando della Polizia Municipale di via Lanza.