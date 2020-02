L'albero in fiore incontra il Lanza per la web radio

CASALE - Sabato scorso i referenti del centro diurno “L’Albero in fiore” con la loro referente Marisa sono andati a trovare gli studenti del Balbo per proporre alle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane il progetto web radio.

Radio in Fiore nasce come laboratorio educativo del Centro diurno Albero in fiore e coinvolge le persone con disabilità che lo frequentano ma è aperto anche al territorio. Un’occasione per conoscere la loro realtà attraverso un percorso esperienziale attivo e pratico, teso all’approfondimento di nuovi linguaggi espressivi, per permettere ai giovani di incontrarsi, avvicinarsi alla radio e raccontare un po’ di sé attraverso gli strumenti tecnologici e digitali all’avanguardia.

Per quest’anno scolastico ed il prossimo gli studenti hanno la possibilità di formarsi grazie al “Corso base di web radio” presso i locali del Istituto Soliva, Amici della Musica, in Via Facino Cane 35, vicinissimo al Liceo Lanza, che si sviluppa cosi: 16 ore di formazione distribuite in circa cinque pomeriggi (3 ore ad incontro circa), per 20 partecipanti al massimo con il riconoscimento dei crediti formativi.

Al termine del Corso gli interessati potranno : diventare speaker e partecipare attivamente a Radio in Fiore, collaborando o conducendo uno spazio radio.