Ospedale: Tac in manutenzione

OVADA - È in manutenzione da lunedì, secondo quanto riferito dell'Asl, la strumentazione per la Tac della Radiologia dell'ospedale di Ovada. Un guasto che ha costretto il servizio tecnologie biomedicali a mettersi in cerca dei pezzi necessari per la riattivazione. L'Asl stessa non si sbilancia a proposito di una data ma fa sapere che nel frattempo tutti gli esami già prenotati sono stati regolarmente effettuati tra i presidi di Novi Ligure e Acqui Terme. Stesso discorso per i pazienti per i quali si dovesse rendere necessario l'utilizzo del macchinario che verrebbero temporaneamente trasferiti nelle due strutture già citate.