Anche Carla Nespolo alla manifestazione dell'Anpi

CASALE - L'Anpi di Casale comunica che sono già diverse le adesioni alla manifestazione indetta sabato 8 febbraio alle 15 in piazza Martiri della Libertà a Casale, in risposta al raduno di Forza Nuova organizzato in viale Giolitti in contemporanea.

«Una grande festa pacifica e democratica per affermare i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della pace, della democrazia, della solidarietà, della giustizia sociale, contro la violenza, le discriminazioni, il razzismo e l’antisemitismo, contro i seminatori di odio e di paure, soliti ad affermare le proprie aberranti teorie attraverso atti violenti che spesso hanno impegnato le Forze dell’Ordine e sono state condannate dalla Magistratura. Chiamiamo a raccolta tutte le cittadine ed i cittadini democratici, le forze politiche, civiche, sindacali e sociali che si riconoscono nei valori della Costituzione a partecipare con le proprie bandiere a questa festa democratica, per affermare, insieme, il rifiuto di ogni forza dichiaratamente fascista ed ascoltare le testimonianze che porteranno alla nostra comunità» spiegano.

Già accreditati gli interventi della presidente nazionale dell’Anpi Carla Nespolo, di Marco Revelli scrittore/politologo nonché figlio dello scrittore e partigiano Nuto, di Daniele Borioli presidente Associazione Memoria della Benedicta e di Sergio Favretto in qualità di storico. Hanno già aderito ufficialmente le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, l’Anpi provinciale di Alessandria e Vercelli, il Comitato Unitario Antifascista di Casale Monferrato, Libera provincia di Alessandria, Legambiente Casale, E-Forum, Me.Dea e le Sardine alessandrine.

«Rivolgiamo infine un accorato appello a tutti i cittadini ad evitare di calpestare le aree verdi, occupare la sede stradale e astenersi da ogni possibile confronto con i neofascisti, che non farebbe che il loro gioco impegnando gravosamente le Forze dell’Ordine, che già a tanti impegni quotidiani devono far fronte, unendosi invece alla nostra festa di democrazia e giustizia. Ci rivedremo poi lunedì 10 febbraio, alle ore 10.30 in viale Giolitti davanti alla targa per le Vittime delle foibe, per la Commemorazione ufficiale in ricordo dei tragici eventi del confine orientale che colpirono anche chi aveva la sola colpa di essere solamente italiano, pagando il clima d’odio scatenato dalla follia dell’invasione nazifascista» spiegano nella nota diffusa.