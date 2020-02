Arriva a Valenza "Cambiamo! Con Toti"

VALENZA - Nasce anche a Valenza il comitato territoriale di "Cambiamo! con Toti", il partito guidato dal Presidente della Liguria, che vede in Massimo Berutti, Senatore, l'esponente principale oltre al governatore ligure.

«Sono molto contento - commenta Berutti - che tanti amici di Valenza si siano da subito interessati a Cambiamo! e abbiano già posto le basi per la nascita di un comitato territoriale. Come nello spirito del mostro movimento, il gruppo nasce dal basso e aggrega competenze e visioni di persone disposte a mettersi in gioco in una realtà nuova, aperta e scalabile. Sono certo che il Comitato valenzano saprà fare la differenza nella discussione politica cittadina».

Il gruppo valenzano sarà guidato da Fabrizio Pino, che dopo una lunga militanza politica ha deciso di accettare la sfida di una nuova realtà. «Per me Cambiamo! è l'occasione per rinverdire le idee di un centro-destra liberale, che metta le eccellenze del territorio in modo sostenibile, dando a tutti la possibilità di dare un contributo concreto. A partire da queste premesse, presidieremo i temi che animeranno Valenza e daremo il nostro contributo costruttivo. Perchè cambiare è possibile davvero!»