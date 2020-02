Due infortuni sul lavoro: un 52enne è grave

VALMADONNA - Due infortuni sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi nell'Alessandrino. Alle 17.30 a Valmadonna (zona Valmilana) un uomo di 52 anni si è ribaltato a bordo di un veicolo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria.

Alle 19 un altro episodio, a Castellazzo Bormida. In via Carlo Mussa un uomo di 35 anni è rimasto incastrato in un macchinario. Ferito, è stato trasportato in codice giallo al Santi Antonio e Biagio.