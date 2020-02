Perlanera: cineforum e pranzo solidale

ALESSANDRIA – Per il cineforum del Laboratorio Anarchico PerlaNera venerdì 7 febbraio alle 21 nella sede di via Tiziano sarà proiettato con ingresso gratuito Un giorno di Pioggia a New York, il film diretto da Woody Allen che racconta la storia di una coppia di giovani innamorati, Gatsby e Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning). I due arrivano nella Grande Mela perché la ragazza è riuscita a ottenere un'intervista con Roland Pollard (Liev Schreiber), un regista in crisi. Gatsby è innamorato di New York, mentre Ashleigh non la visita dai tempi dell'infanzia. La coppia ne approfitta per trascorrere un weekend spettacolare insieme nella grande città o almeno questa era l'intenzione iniziale. Tutti i personaggi del film hanno problemi con la propria identità. La pioggia ha un ruolo centrale, per Allen infatti New York acquista più fascino nei giorni uggiosi. Il modo di vedere la pioggia suggerisce anche le visioni di vita contrastanti di Gatsby e Ashleigh: per lui è romantica, per lei è triste.

Domenica invece dalle 12 alle 19 si terrà il Pranzo solidale con la rivolta popolare in Cile, con Urbano Taquias, esule cileno dalla dittatura di Pinochet. Alle 12.30 pranzo solidale con menu sudamericano per raccogliere i fondi da inviare alle donne (15 euro con richiesta di prenotazione a lab.perlanera@libero.it). Il Comitato dei lavoratori Cileni esiliati ha lanciato una campagna di solidarietà con le lotte del popolo cileno contro il governo e contro la repressione.