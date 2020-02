Provinciale 456 del Turchino: riapertura lunedì

OVADA - La conferma arriva dalla Provincia di Alessandria. Sarà aperta lunedì 10 febbraio alle 12.00, la Provinciale 456 del Turchino chiusa in località Panicata. “La chiusura – si legge nella nota ufficiale - era stata causata dagli eventi atmosferici straordinari di ottobre e novembre 2019, che avevano generato un movimento franoso tale da impedirne l’utilizzo. I lavori di messa in sicurezza del versante ad oggi eseguiti, e non ancora conclusi, permetteranno la riapertura dell’arteria viaria a senso unico alternato”.