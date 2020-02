San Giuseppe, enogastronomia in primo piano

CASALE - Enogastronomia come da tradizione protagonista alla settantaquattresima edizione della Mostra Regionale di San Giuseppe, in programma a Casale dal 13 al 22 marzo. Al Polo Fieristico Riccardo Coppo verrà riproposta la Piazzetta del Gusto con manicaretti da tutt'Italia. Lle proposte non mancheranno neanche nella ‘Eno-Area’, già sviluppata lo scorso anno, che per questa edizione vedrà la presenza di produttori piemontesi (dalle province di Alessandria, Asti e Cuneo), veneti, dell’Italia Centrale, siciliani con una puntata Oltralpe, grazie alla presenza di un’azienda francese.

La ‘Eno-Area’ avrà poi un momento di degustazione ulteriore (e questa è una novità nella novità) con aperitivi ed happy hour che saranno, naturalmente, a base di vino.