Spari in via Boves? Indagini a 360 gradi

ALESSANDRIA - Spari in via Boves: sul posto oggi pomeriggio (giovedì) sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, sono in corso indagini per verificare cosa sia effettivamente successo e quali siano le eventuali responsabilità.

Indiscrezioni parlano di un colpo d'arma da fuoco esploso forse a scopo intimidatorio, anche se qualcuno sostiene che quello sparo fosse diretto a lui.



Quando è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i militari della Compagnia, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti tecnico scientifici per verificare se il colpo di pistola sia stato effettivamente sparato.

Non ci sono feriti. Un regolamento di conti? Un avvertimento? Un agguato? Al momento non c'è nulla di certo e si stanno valutando tutte le ipotesi, e indagando a 360 gradi.