Una via ai “pompieri eroi”. Locci: “convocherò la commissione Toponomastica”

ALESSANDRIA - La comunicazione del presidente del Consiglio comunale, Emanuele Locci, è come sempre attraverso i social, la sua pagina Facebook “Senza Paura”. “Ho ricevuto oggi una richiesta (scritta di cui pubblica documento, ndr) di intitolazione di una via ai 'pompieri eroi' dei Vigili del Fuoco di Alessandria. In qualità di presidente della commissione Toponomastica rassicuro il proponente Matteo Ruffinotti e tutti gli alessandrini che mi sono immediatamente attivato con gli uffici per convocare entro il corrente mese la commissione Toponomastica dove proporrò l'intitolazione di un'area di circolazione comunale ai tre Vigili del Fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, caduti nell'adempimento del loro dovere (tragedia di Quargnento), al fine di presentare alla giunta una proposta condivisa da tutta la commissione Toponomastica in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari della città e, dunque, tutti gli alessandrini”.

E il presidente Locci conclude con “sarebbe bello e significativo intitolare il tratto di strada o la rotonda o un'area verde nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Cosa ne pensate?”