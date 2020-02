All'ex 'Marini' si smonta il dehors

ALESSANDRIA - Lavori in corso, in questi minuti, per smontare il dehors dell'ex bar 'Marini', ai giardini pubblici: sono all'opera addetti del Comune e di Amag Ambiente per eliminare la struttura che, in tutti questi mesi, ha creato problemi di decoro e degrado, ospitando pure alcuni senzatetto.

Sul posto l'assessore alle Politiche sociali, Piervittorio Ciccaglioni: "Abbiamo seguito costantemente la situazione - le sue parole - Purtroppo, sono tante le persone in difficoltà, ogni notte".