Giorno del Ricordo, le iniziative a Novi e Pozzolo

NOVI LIGURE — Si svolgeranno lunedì 10 febbraio le iniziative organizzate dal Comune di Novi Ligure per il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La Repubblica Italiana, infatti, riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

L’appuntamento è alle 10.00 presso la biblioteca di via Marconi 66 dove si terrà un incontro pubblico. Dopo il saluto del sindaco Gian Paolo Cabella, saranno presentate le relazioni di Elisabetta Barich (Libero Comune di Zara in Esilio), Ilaria Bellantoni (giornalista) e Lucio Canciani (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). Saranno presenti, inoltre, studenti delle scuole superiori che reciteranno alcuni brani tratti da “Magazzino 18”, spettacolo teatrale scritto da Simone Cristicchi. A seguire, in piazza Pascoli si svolgerà la cerimonia di commemorazione e sarà deposta una corona dinnanzi alla stele in memoria delle vittime delle foibe.

A Pozzolo invece l’appuntamento è per oggi, venerdì 7 febbraio. Le classi della 5ª elementare e della 3ª media parteciperanno a un incontro presso l’aula magna delle scuole Alighieri con il direttore della biblioteca Isral Cesare Manganelli e il Consiglio comunale dei Ragazzi.