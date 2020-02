“Il miele nel mondo”: la mostra e il concerto

ALESSANDRIA - Sabato 8 febbraio alle 17 nella sala polifunzionale del Museo Etnografico C’era una Volta in piazza Gambarina si terrà il vernissage della mostra dei disegni prodotti in occasione del concorso Il miele nel mondo, un'iniziativa legata a La fabbrica di giallo come il miele, partner Camera di Commercio di Alessandria – Asti, nell’ambito del corso di formazione I più fragili tra i più deboli - Giallo come il miele. A seguire concerto di canti e musiche popolari a cura del Coro Uataron Amici del Museo della Gambarina.

Elena Garneri, direttrice e fondatrice del Museo, porterà il saluto di benvenuto, Antonella Talenti, dirigente scolastico della Direzione Didattica 5° Circolo Alessandria e coordinatrice de La fabbrica di giallo come il miele, darà lettura dei nomi dei vincitori del concorso mentre il saluto istituzionale sarà dell’assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Straneo.

L’ultimo giorno della mostra, che si protrarrà fino al 20 febbraio, negli orari di apertura del museo (9-12, e 15,30-19), gli autori dei disegni potranno ritirare la propria opera.

Degustazione di prodotti tipici del territorio a cura della Focacceria Sandroni, sponsor dell’iniziativa.