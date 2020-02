Casale: il raduno di Forza Nuova e la contromanifestazione dell'Anpi

CASALE - Comincerà alle ore 15 la manifestazione degli attivisti di Forza Nuova di Piemonte e Valle d’Aosta che si sono dati appuntamento alla lapide dedicata alle vittime delle Foibe in viale Giolitti per celebrare il Giorno del Ricordo. Sull’iniziativa le opposizioni hanno manifestato contrarietà e dissenso, sia all’interno del Consiglio comunale che fuori organizzando una contromanifestazione che si tiene alla stessa ora in piazza Martiri della Libertà. Attesa a Casale anche Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. Dalle 15 seguiremo con aggiornamenti in tempo reale i due fronti della manifestazione.

Nella notte scorsa, quella tra venerdì e sabato, ai piedi della lapide che ricorda le vittime delle Foibe sono comparse minacce a firma del Residence Sociale Aldo Dice 26×1: LA FOTOGALLERY.