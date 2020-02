Hsl, domani è il gran giorno

SALUZZO - Al "Chiesa" è tutto pronto per il big match di domani alle 14.30: il Saluzzo,primo in classifica con tre punti di vantaggio, ospita la più prossima e unica inseguitrice, l'Hsl Derthona. Per Pellegrini c'è solo l'imbarazzo della scelta perché, a parte Ventre ancora infortunato, tutto il resto della rosa è a disposizione senza squalificati, mentre nelle fila dei padroni di casa mancherà Mazzei appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Il Castellazzo, alla quarta gara casalinga in cinque turni, allo stesso orario ospita un cliente scomodo come l'Olmo che, però, dovrà fare a meno sia del tecnico Magliano che di Bernardi: l'imperativo, per i ragazzi di Adamo dopo i recenti risultati non eccezionali, è vincere per continuare la corsa alla zona playoff.

In Promozione, altri due scontri diretti fra squadre dell'alessandrino: Asca e Arquatese si affrontano al "Cattaneo" per inseguire un posto nella postseason e sperano che, nell'altro derby, l'Ovadese Silvanese rallenti ancora la corsa dell'Acqui che, dopo la sconfitta di domenica scorsa, potrebbe avere abbandonato le speranze di primato. Trasferta sulla carta agevole per la Valenzana Mado che va a fare visita al Barcanova, meglio ancora per la Gaviese che, dopo la sconfitta di Santo Stefano Belbo, ha la chance per risollevarsi ospitando il fanalino di coda Carrara 90. Tutte le gare si giocheranno alle 14.30.