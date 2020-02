"Tre pecore viziose": si ride con gli attori del Bollito

SERRAVALLE SCRIVIA — Questa sera, sabato 8 febbraio, alle ore 21.00 nel salone parrocchiale della chiesa Maria Regina di Ca’ del Sole a Serravalle Scrivia, andrà in scena “Tre pecore viziose”, lo spettacolo della Compagnia del Bollito.

Il testo, ispirato a quello omonimo di Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo De Filippo, è stato adattato in chiave moderna e tradotto dal vernacolo napoletano dalla regista della compagnia, Maria Angela Damilano. La commedia, di per sé brillante e ricca di colpi di scena, si avvale quindi di un rimaneggiamento che rende la più attuale e fruibile per il pubblico contemporaneo.

Partecipano alla rappresentazione: Gianni Bisio, Michele Bisio, Giuseppe Canepa, Ivelise Carta, Olga Corsini, Rosella Debernardi, Marta Franchini, Carla Fossati, Lucrezia Palladino, Deborah Platania, Giorgio Remotti, Clara Repetto, Anna Rossi, Bruno Rossi.

L’adattamento e la regia sono di Maria Angela Damilano, le scenografie di Bruno Rossi e trucco-parrucco di Cristina Anfosso. Ingresso a offerta.