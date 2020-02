Acqui in recupero: l'Ovadese sconfitta

OVADA - Una rete di Ivaldi dopo il 90' condanna l'Ovadese Silvanese alla sconfitta. Finisce 1-0 il derby. Ride un Acqui tutt'altro che brillante ma con il merito di aver spinto fino alla fine. In avvio le scelte di Pastorino ricadono sul giovane Cipollina in porta. A centrocampo Porrata, Sala e Anania. In avanti il tridente con Minardi, Cimino e Rosset. Al 5' Cipollina svirgola un rinvio e serve Rignanese che a sua volta, dall'interno dell'area, non inquadra la porta. Sul fronte opposto tocco sotto misura di Cimino e respinta affannosa di Bodrito. Il gioco è a centrocampo, l'Acqui non è brillante. Al 44' una gran botta di Bollino coglie la traversa. Sulla respinta ancora Rignanese spedisce sul fondo.

Nella ripresa l'Acqui spinge maggiormente. Al 5' cross di Costa dalla sinistra, Rignanese vince il duello fisico con Donà ma spedisce a alto. Subito dopo un gran tiro di Massaro termina a lato. L'Ovadese fatica ma contiene. Al 20' la prima svolta. Minardi cade su un giocatore avversario a gioco fermo. L'arbitro Cavallo lo ammonisce dopo il giallo del primo tempo. L'Ovadese rimane in dieci. La formazione di casa attacca con continuità ma non trova grandi occasioni. Sul bel cross da destra di Cerrone Ivalda, entrato da poco, non trova la deviazione di testa. Ma l'attaccante acquese trova la deviazione giusta al 92'.