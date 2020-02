Arquatese, impresa al 'Cattaneo'. In Prima vince la Novese

Il punto sulla giornata di campionato dalla serie D alla Terza Categoria

SERIE D

Il Casale si salva a tempo scaduto. Una rete di Di Renzo regala alla squadra di Buglio un punto pesantissimo nello scontro diretto sul terreno della Lucchese. Distanze invariate, dunque, e graduatoria che resta estremamente corta. Per i nerostellati un premio meritato dopo una partita ben giocata

Lucchese-Casale 1-1 pt 6' Iadaresta rig. (L), st 48' Di Renzo

ECCELLENZA

Termina 0-0 la partitissima tra Saluzzo e Hsl Derthona, che dividono la posta al termine di un confronto giocato sul filo del grande equilibrio. In classifica non cambia nulla, i cuneesi restano a più 3 sulla squadra di Pellegrini. Segno 'x' anche per un Castellazzo sciupone: l'Olmo pareggia nel finale.

Saluzzo-Derthona 0-0

Castellazzo-Olmo 1-1 pt 42' Simone (C), st 44' Dalmasso (O)

PROMOZIONE

L’impresa di giornata è la vittoria dell’Arquatese su un campo che finora era stato violato solo dalla capolista Lucento: Monticone e Simone Repetto firmano le due reti nel primo tempo che l’Asca non riesce più a recuperare nonostante il gol di Rota ad inizio ripresa. Ivaldi nel finale decide l’altro derby con la quarta vittoria dell’Acqui in quattro incontri con l’Ovadese Silvanese in stagione. Pareggia la Gaviese (2-2 casalingo con il Carrara90) mentre la Valenzana Mado strappa un 2-1 esterno con il Barcanova grazie a Boscaro nella ripresa.

Acqui-Ovadese Silvanese 1-0 st 43’ Ivaldi (A)

Asca-Arquatese 1-2 pt 26’ Monticone (Ar), 45’ Repetto S. (Ar); st 5’ Rota (As)

Gaviese-Carrara90 2-2 pt 37’ Myrta (G), 48’ Kankam (C); st 10’ Lombardi (G), 22’ Kankam (C)

Barcanova-Valenzana Mado 1-2 pt 21’ Gigante (V); st Boscaro (V)

PRIMA CATEGORIA

Luese e Novese staccano il Sexadium: la sconfitta 2-4 a Tassarolo dei ragazzi di Siro lancia le altre due reginette del girone che espugnano rispettivamente i campi del Cortemilia (2-1 con doppietta di Del Pellaro) e del Monferrato (2-0 grazie a Motta e Giordano). Poker esterni di Spinetta Marengo e Felizzano, Pasino firma la vittoria del San Giuliano Nuovo sulla Pozzolese con il quindicesimo centro stagionale. Guadagna la testa della classifica lo Stay O’Party che restituisce il 2-0 dell’andata alla Junior Pontestura con le reti di Micillo ad inizio gara e Kerroumi nel finale e approfittando del pareggio interno della Chiavazzese completa il sorpasso.

Canottieri Al-Calliano 1-3 pt 37’ Spessa Bolla (Cal), 43’ Rossanino (Cal); st 10’ Belli Rig. (Can), 35’ Rossanino (Cal)

Cortemilia-Luese 1-2 pt 27’ Del Pellaro (L), 35’ Castelli (C); st 14’ Del Pellaro (L)

Don Bosco At-Costigliole 0-0

Fulvius-Spinetta Marengo 1-4 pt 39’ Morrone (S), 40’ Cominato (S), 45’ Morrone (S); st 19’ (F), 38’ De Nitto (S)

Monferrato-Novese 0-2 pt 38’ Motta (N); st 7’ Giordano (N)

San Giuliano Nuovo-Pozzolese 1-0 st Pasino (S)

Solero-Felizzano 2-4 pt 5’ Costa (F), 13’ Cresta (F), 28’ Calabrese (F), 42’ Cancro Rig. (F); st 8’ Como (S), 42’ Alampi (S)

Tassarolo-Sexadium 4-2 pt 12’ Daga (T), 30’ Barone (S), 43’ La Neve (T); st 6’ Dell’Aira (S), 31’ Daga (T), 44’

Junior Pontestura-Stay O’Party 0-2 pt 3’ Micillo Rig. (S); st 46’ Kerroumi (S)

SECONDA CATEGORIA

Ritorna il campionato dopo la lunga sosta: nel girone I è una domenica da ricordare per il Casalcermelli, capace di travolgere la Nicese, mentre nel girone L spicca il 3-3 ricco di emozioni tra Sale e Viguzzolese. Non sbaglia la Capriatese, che piega il Molare e continua la corsa in testa alla classifica.

Pastorfrigor Frassineto-Don Bosco Al 5-1 pt 41’ Casone (P), st 2’ e 30’ Beltrame (P), st 15’ rig. Rinaldi (D), st 17’ M. Martinengo (P), st 41’ D. Martinengo (P)

Casalcermelli-Nicese 4-2 Beretta (C), Semino (C), Beretta (C), Beretta (C)

Quargnento-Nuova Astigiana 2-0 Maffei, Caselli

Valfenera-Fortitudo Occimiano 1-2 pt 5’ Cavallone (F), st 5’ A. Badarello (F)

Boschese-Mornese 2-2 pt 40' G. mazzarello (M), st 10' Soro (M), st 12' e 45’ falciani (B)

Capriatese-Pro Molare 2-0 pt 25’ Bisio (C), pt 35’ rig. Panariello (C)

Cassano-Castelnovese 5-1 pt 20’, st 5’ e 10’ Lepori (Cass), st 30’ Cottone (Cass), st 40’ autogol (Cass), st 41’ Ranzato (Cast)

Cassine-Casalnoceto 0-0

G3 Real Novi-Libarna 0-0

Sale-Viguzzolese 3-3 pt 12’ e st 8’ Fossati (S), pt 41’ Mangiarotti (V), st 28’ C. Castini (S), st 37’ Cassano (V), st 46 autogol Pappadà (V)

Deportivo Acqui-Frugarolese posticipo ore 18

TERZA CATEGORIA

Nel girone alessandrino, ancora una prova di forza eloquente per le Pizzerie Riunite, che vincono e mantengono saldamente la vetta della classifica. Reagisce bene il Villaromagnano, solo pari per i Boys. Nel girone di Asti, successi pesanti per Europa Bevingros e Bistagno Valle Bormida.

Boys Calcio-Audax Orione 0-0

Predosa-Pizzerie Riunite 0-3 Guglielmi, A. Giordano, Panizza

San Giuliano Vecchio-Lobbi 1-1

Stazzano-Lerma 2-1 st 20’ Barletto (L), st 28’ rig. M. Risso (S), st 39’ Kalissa (S)

Vignolese-Aurora Pontecurone 3-2 pt 5’ Mongiardini (V), st 10’ Mattana (V), st 40’ Melyshi (V)

Bistagno Valle Bormida-Mombercelli 3-2 Troni (B), Gillardo (B), Troni (B)

Castelletto-Annonese 1-1 Zarri (C)

Europa Bevingros-Sport Italy 3-0 pt 5’ Trisoglio (E), st 19’ Gordon Gomez (E), st 45’ Sonko (E)

Ozzano Ronzonese-Castelnuovo 2-1 pt 45’ Orsogna (O), st 16’ Bet (O)

Mirabello-Montiglio 4-1 pt 10’ Erradi (Mi), pt 25’ e 33’ Valleri (Mi), st 35’ Zhiti (Mi)



Tiger Novi - Sardigliano 2-1 Cartolari (S)



Villaromagnano - Valmilana 4-2