Negrini al secondo posto, Evo Volley riparte

ACQUI TERME - Non perde l'abitudine alle vittorie 3-0 la Negrini Acqui che, dopo avere festeggiato la Coppa Piemonte, lo scorso weekend si ripete in campionato travolgendo il fanalino Borgofranco con un triplo 25-15 che ben dipinge la differenza di valori in campo fra le due squadre. I tre punti sono parecchio importanti, perché anche l'Artivolley bissa la sconfitta di coppa e con lo 0-3 di Novara, sul campo della quarta in classifica, è sorpassata dai ragazzi di Astori, che ora inseguono solo il Pavic, sempre a punteggio pieno. Turno di riposo per la Plastipol Ovada.

Fra le donne, si riscatta prontamente dello scivolone in semifinale di coppa l'Evo Volley con un 3-0 (25-19 25-18 25-10) all'InVolley Piemonte, che permette alle ragazze di Ruscigni di rimanere stabilmente in testa alla classifica, anche perché, dietro, Bonprix e Almese non mollano. Male le altre tre squadre: se per Novi e Ovada lo 0-3 è ormai prevedibile e nel caso della Cantine Rasore che affrontava la Finimpianti Rivarolo fresca vincitrice di coppa anche giustificato, non ci si poteva aspettare molto di più nemmeno dalla Fortitudo Nuova Elva che sul campo della capolista Blutorino incassa una sconfitta netta 0-3 (14-25 24-26 18-25), ma riesce almeno per un set a mettere in difficoltà le volpianesi.